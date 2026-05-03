- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупанты продвинулись с двух сторон в направлении важного города — DeepState
Российские войска постепенно продвигаются в Константиновку в Донецкой области, пытаясь закрепиться вблизи хорошо укрепленного района.
Российская армия за прошедшие сутки имела успехи на Константиновском направлении в Донецкой области. Пехотные группы РФ продвинулись возле сел Берестка и Иванополья, которые находятся возле Константиновки.
Об этом сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.
По данным экспертов, захватчики также пытаются оказывать давление на украинские позиции со стороны Ступочек и двигаться в направлении Константиновки.
Издание Reuters пишет, что российские войска контролируют территорию, расположенную всего в одном километре от южной окраины Константиновки.
Накануне главком Александр Сырский сообщил, что в апреле количество попыток наступления со стороны россиян заметно возросло. Он добавил, что с 27 апреля российские войска провели 83 атаки на Константиновском направлении.