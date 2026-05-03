Оккупанты продвинулись с двух сторон в направлении важного города — DeepState

Константиновка

Российская армия за прошедшие сутки имела успехи на Константиновском направлении в Донецкой области. Пехотные группы РФ продвинулись возле сел Берестка и Иванополья, которые находятся возле Константиновки.

Об этом сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.

По данным экспертов, захватчики также пытаются оказывать давление на украинские позиции со стороны Ступочек и двигаться в направлении Константиновки.

Издание Reuters пишет, что российские войска контролируют территорию, расположенную всего в одном километре от южной окраины Константиновки.

Накануне главком Александр Сырский сообщил, что в апреле количество попыток наступления со стороны россиян заметно возросло. Он добавил, что с 27 апреля российские войска провели 83 атаки на Константиновском направлении.

