Оккупанты продвинулись с двух сторон в направлении важного города — DeepState

Российские войска постепенно продвигаются в Константиновку в Донецкой области, пытаясь закрепиться вблизи хорошо укрепленного района.

Анастасия Павленко
Константиновка / © Associated Press

Российская армия за прошедшие сутки имела успехи на Константиновском направлении в Донецкой области. Пехотные группы РФ продвинулись возле сел Берестка и Иванополья, которые находятся возле Константиновки.

Об этом сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.

По данным экспертов, захватчики также пытаются оказывать давление на украинские позиции со стороны Ступочек и двигаться в направлении Константиновки.

Издание Reuters пишет, что российские войска контролируют территорию, расположенную всего в одном километре от южной окраины Константиновки.

Накануне главком Александр Сырский сообщил, что в апреле количество попыток наступления со стороны россиян заметно возросло. Он добавил, что с 27 апреля российские войска провели 83 атаки на Константиновском направлении.

