Оккупанты продвинулись в двух областях: где изменилась ситуация на фронте

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. В частности, вблизи Новопокровского, Роботиного и Часового Яра.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Новопокровского, Роботино и Часового Яра", — говорится в сообщении.

Ранее аналитики сообщили, что подкрепление для российских военных в Харьковской области указывает на то, что они, вероятно, предпринимают усилия по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создают "буферную зону" на севере Харьковской области. Таким образом, россияне хотят начать вторую фазу своего наступления на Харьковщине.