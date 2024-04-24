Оккупанты продвинулись в Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ – The Daily Telegraph (карта)

Оккупационные войска России захватили 8 км территории села Очеретино Донецкой области во время внезапного прорыва, воспользовавшись ошибкой в ротации Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

"Москва смогла захватить село Очеретино Донецкой области после ухода закаленной в боях 47-й бригады. Ее сформировали для летнего контрнаступления Украины в прошлом году и оснастили бронетехникой американского производства. Бригада воевала без перерыва почти год", — говорится в материале.

47-ю бригаду ВСУ передислоцировали для усиления обороны Авдеевки. На выходных украинская 115-я бригада получила приказ заменить 47-ю восточнее Очеретиного.

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"Когда дивизион 47-й бригады отступал, российские войска начали атаку и установили огневой контроль над оборонительными позициями украинских сил", — пишет The Daily Telegraph.

Командир роты 47-й бригады Николай Мельник, написал в соцсетях: "Резкое продвижение россиян стало возможным из-за того, что отдельные подразделения просто слетели с позиций. Надеюсь, их научат и переквалифицируют в штурмовиков".

Разрыв, образованный отсутствием 115-й, позволил 30-й мотострелковой бригаде ВС России продвинуться вдоль железнодорожного пути, идущего северо-западнее Авдеевки до Очеретиного.

Аналитики Deep State пишут, что большинство села находится под контролем войск РФ.

Бои за Очеретино по состоянию на 24 апреля 2024 года / Карта: Deep State

Министерство обороны РФ заявило, что украинские войска "убежали из Очеретиного небольшими группами" под шквальным огнем оккупантов.

Командир роты 47-й бригады Николай Мельник писал, что единственной причиной, почему российские силы не смогли продвинуться глубже на контролируемую Украиной территорию, было то, что 47- бригада снова вступила в бой.

"Дыры залатали теми, кто планировал восстанавливаться. 47-я бригада снова в работе. Еще месяц и будет год без ротации", — отметил Мельник.

Москва стянула подкрепление с других участков линии фронта для поддержки своих войск, продвигавшихся через Очеретино. Российские войска находятся менее чем в 30 км от гарнизона Покровска.

"Город, используемый для ротации солдат и техники из-за его транспортного сообщения с Киевом, находится под ударом России с дальней дистанции после падения Авдеевки", — пишет издание.

Как отмечает The Daily Telegraph, украинские силы лишились реактивной системы залпового огня HIMARS и ЗРК Patriot, которые перемещались Покровском – "это первые зарегистрированные потери ценных систем американского производства".

Севернее Очеретиного Россия скопила около 25 000 войска, чтобы захватить город Часов Яр.

"Стратегический населенный пункт расположен на высоте, которая даст России плацдарм для наступления на гарнизонные города Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Это также дало бы силам Москвы оборонные позиции для решения дальнобойных атак на автомобильные и железнодорожные сообщения, что соединяют украинские силы в Донецке с Киевом", - резюмирует издание.

Напомним, аналитики ISW в отчете за 23 апреля писали, что российские войска захватили железнодорожную станцию, пересекли железнодорожное полотно и продвинулись на север к центральной части Очеретиного.

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