Оккупанты продвинулись в Запорожской области и отбили позиции ВСУ — ISW

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на западе Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

"Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области и отразили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что это могло произойти после того, как украинские бойцы отошли на "более подходящие для обороны" позиции у Роботино на зиму. Согласно геолокационным кадрам от 14 и 27 декабря россияне недавно продвинулись к западу от Вербового.

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, руководство РФ, кроме захвата Авдеевки, имеет еще более амбициозную цель — оккупировать всю Донецкую и Луганскую области и отразить территорию, утраченную в Запорожской области во время украинского контрнаступления.

В ISW подчеркнули, что отражение Украиной позиции в августе 2023 года было тактически значимым, ведь это могло позволить ВСУ начать действовать мимо самых плотных российских минных полей и дальнейшего российских оборонительных слоев, но аналитики не считают возвращение этих позиций ВС РФ "особенно важным".

Кроме этого, недавние успехи ВС РФ в Запорожской области подтвердили мнение ISW о том, что "текущая позиционная война в Украине не является стабильным тупиком", ведь текущий баланс может измениться в любую сторону из-за решений, принятых на Западе или в России, и ограниченные достижения РФ могут стать значительными, если Запад перестанет оказывать Украине военную помощь.

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