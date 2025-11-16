Оккупанты продвинулись в Запорожской области: в ISW говорят о захвате села

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Реклама

Россияне недавно имели очередной «успех» на востоке Запорожской области.

Об этом сообщает в отчете американский Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 ноября, на которых российские войска поднимают флаги в Яблочном, северо-восточнее Гуляйполя. Это свидетельствует о том, что войска РФ очевидно захватили это село.

Реклама

Аналитики приводят также сообщения российских источников о том, что войска РФ продвигались к западу от Веселого и в направлении Зеленого Роща, оба к востоку от Гуляйполя. Подтверждения этим заявлениям в ISW нет.

Спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин заявил, что украинские подразделения отошли с позиций вблизи Новоуспеновского и Нового (к северо-востоку от Гуляйполя), а бои продолжаются за Ровнополье, Яблоково и Сладкое. По данным Южного оперативного командования, 11 ноября смешанные удары россиян уничтожили украинские оборонные позиции и вынудили войска отступить из района Ровнополья.

Кроме того, сообщается, что в течение нескольких месяцев россияне ведут кампанию по поражению наземных коммуникаций Украины (дорог, трасс, железнодорожных линий) по Гуляйполю и Великомихайловке. Эта тактика напоминает начавшиеся весной-летом 2025 года операции против Покровска, предшествовавшие попыткам захвата города осенью. Аналитики ISW заявляют, что в последнее время российские войска ужесточили инфильтрационные действия и «достигли определенные локальные успехи» в направлении Гуляйполя. Военкоры РФ также утверждают, что одной из их целей является перерезка трассы Т-0401 Покровское-Гуляйполе.

Напомним, россияне начали штурмовать еще одно село в Днепропетровской области — Новопавловку. Для этого армия РФ во время густого тумана установила понтонную переправу между населенными пунктами Дачное и Ялта и перебросила около десяти единиц военной техники.

Реклама

Из-за давления врага подразделения Сил обороны вынужденно покинули позиции около пяти населенных пунктов в Запорожской области. Речь идет о села Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка.