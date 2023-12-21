Оккупанты продвинулись возле Бахмута: в ISW рассказали, сколько территории захватил враг

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщили Институту изучения войны (ISW).

"Российские военные недавно совершили незначительное подтвержденное продвижение к северу от Бахмута", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 19 декабря, оккупанты незначительно продвинулись юго-западнее Спорного, что в 25 километрах северо-восточнее Бахмута. Также Министерство обороны России сообщило о том, что ВСУ якобы неудачно атаковали недалеко от села Пазено.

Аналитики отметили, что якобы 20 декабря россияне продвинулись западнее Бахмута, однако ISW не смог подтвердить изменения на линии фронта в этом районе.

По сообщению российского военнослужащего, ВС РФ продвинулись вдоль фронта шириной 530 метров и глубиной 170 метров к западу от Хромового и вдоль фронта шириной в три километра у Ивановского, однако аналитики не наблюдали видимого подтверждения этого.

Украинские и российские источники заявили, что бои продолжаются на северо-западном и юго-западном флангах Бахмута. Кроме этого, российский военный корреспондент утверждал, что ВС РФ увеличили темпы своих операций к северу от Клищиевки.

Напомним, украинские артиллеристы практически круглосуточно работают на Авдеевском направлении из-за постоянных штурмов оккупантов.

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