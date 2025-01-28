Оккупанты продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области — DeepState

За прошедшие сутки, 28 января, российские захватчики продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся у Дачного, Андреевки, Славянки и Новоандреевки", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что враг оккупировал Времовку.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне начали наступление на еще одном направлении.

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