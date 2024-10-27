Оккупанты продвинулись возле Покровска и Угледара: как изменилась ситуация на фронте

Оккупанты имеют успехи в Донецкой области, в частности, у Покровска и Угледара.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне продолжения наступательных операций в этом районе 26 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 25 и 26 октября, указывают на то, что российские войска продвинулись на восточную окраину Новоторецкого, на запад, к террикону шахты им. Коротченко к северо-востоку от Селидово, а также севернее Александрополя", - говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что основной целью ВС РФ является Покровск после захвата Угледара в Донецкой области. По его словам, противник может организовать медленный его охват с юга и севера.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной.

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