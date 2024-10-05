Оккупанты продвинулись возле Селидового: военный рассказал об угрозе для ВСУ

Селидово очень важно для обороны Покровска.

Российские оккупационные войска продвинулись у города Селидово в Донецкой области. Захватчики пытаются взять украинских воинов в полуокружение.

Об этом рассказал пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире "Киев24"

Он отметил, что город расположен на выгодных высотах. Селидово очень важно для обороны Покровска. Именно поэтому оккупанты будут пытаться захватить этот населенный пункт.

"Сейчас видим продвижение южнее и севернее города Селидово с попыткой создать условия для полуокружения и создания некомфортных условий для наших подразделений", — отметил Виталий Миловидов.

По словам Миловидова, на некоторых участках фронта захватчики сильнее закрепляются, применяют больше FPV-дронов, артиллерийских боеприпасов, сбросов.

"Наращиваются темпы огневого подавления наших позиций. Но держимся и отбиваем все, что сейчас пытается двигаться в нашем направлении", – добавил военный.

Как сообщалось, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что РФ может повторить тактику флангового окружения Угледара снова, но уже вокруг Селидового в Донецкой области.

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