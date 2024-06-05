Оккупанты продвинулись возле Волчанска, но их наступление замедлилось — ISW

Российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что на Липцовском направлении наступление оккупантов не привело к изменениям линии фронта. Впрочем, геолокационные кадры за 4 июня показывают, что захватчики недавно продвинулись на северную окраину Старицы, что на юго-западе от Волчанска.

ISW со ссылкой на спикер Группы войск "Хортица" подполковника Назара Волошина информирует, что украинские войска контролируют примерно 70% Волчанск. Кроме того, один командир украинского взвода, действующий на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления в этом районе, но ездная техника не приближается к международной границе на три-пять километров во избежание ударов ВСУ.

Аналитики отмечают, что бои продолжались под Старицей, поблизости и в пределах Волчанска, а также под Липцами и Глубоким (к северу от Липцев).

Карта ISW. Харьковская область.

Между тем, так называемый "председатель" оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что темп наступательных операций России на севере области замедлился.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов в Запорожской области.

Читайте также: