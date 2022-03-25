Оккупанты пропустили гуманитарную колонну в Мелитополь — мэр города

На обратном пути автобусы из колонны смогут эвакуировать около 350 человек.
Российские оккупанты утром 25 марта пропустили гуманитарную колонну в Мелитополь.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
Сейчас гуманитарная помощь уже находится в пожарной части. Там начали разгружать вещи первой необходимости для горожан.
"Вчера вечером, в 19:00, не пустили гуманитарный конвой на въезде в Мелитополь. Пустили его только сегодня", — сказал Федоров.
Он добавил, что обратно обратно автобусы из колонны смогут эвакуировать около 350 человек.
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