Оккупанты пропустили гуманитарную колонну в Мелитополь — мэр города

На обратном пути автобусы из колонны смогут эвакуировать около 350 человек.

Российские оккупанты утром 25 марта пропустили гуманитарную колонну в Мелитополь.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

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Сейчас гуманитарная помощь уже находится в пожарной части. Там начали разгружать вещи первой необходимости для горожан.

"Вчера вечером, в 19:00, не пустили гуманитарный конвой на въезде в Мелитополь. Пустили его только сегодня", — сказал Федоров.

Он добавил, что обратно обратно автобусы из колонны смогут эвакуировать около 350 человек.

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