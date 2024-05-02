Оккупанты прорвались в Очеретино, ВСУ ввели резервы: что происходит возле Авдеевки

Россияне бросили на штурмы Очеретино до четырех бригад.

Армии агрессора России удалось прорваться и закрепиться в Очеретино на Авдеевском направлении. Вооруженные силы Украины ввели резервы для стабилизации ситуации.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои. Впрочем, украинские Вооруженные силы контролируют ситуацию.

"Ситуация такая, что врагу удалось прорваться и закрепиться в этом населенном пункте. Одна часть, которая находится под контролем врага, находится под нашим огневым контролем. Принимаются меры, чтобы его выбить оттуда", - сказал он.

Россияне бросили на штурмы Очеретино до четырех бригад. В свою очередь Силы обороны принимают меры для стабилизации ситуации на этом направлении, в частности, для возвращения под контроль Украины населенного пункта.

"С этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва", - подчеркнул Волошин.

Напомним, спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин назвал самые горячие направления на фронте - это Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Ситуация обострилась.

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