Оккупанты прорываются в Днепропетровщину, обходя стратегические позиции — FT

Российские войска двигаются в направлении Днепропетровской области, пытаясь обойти Донбасс, где их ожидают ожесточенные городские бои.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что Украина еще с лета готовится к битве за Покровск — стратегически важный логистический и транспортный узел для остальных контролируемых территорий Донецкой области. Однако наступающие с юга российские войска сейчас изменили тактику и направляются к западу от Покровска. Сейчас они находятся менее чем в 7 км от выезда на шоссе в Днепропетровскую область.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк пояснил, что российские войска понимают возможные потери при попытке штурма Покровска.

Поэтому они решили применить другую стратегию — подойти с юга и обойти Покровск. Они будут пытаться перекрыть все поставки в город, чтобы наши силы вынуждены были его оставить”, — заявил Черняк.

Российское Минобороны объявило о захвате поселка Янтарное в Донецкой области, расположенном примерно в 50 км к югу от Покровска. Между тем, российские военные источники сообщают, что до границы Днепропетровской области осталось около 6,5 км.

По мнению аналитиков, успешность продвижения окупантов будет зависеть от уровня укреплений в этом районе и количества украинских сил, которых становится все меньше. Важную роль играет также местность, которую украинский военный описал как "глубокую, болотистую и труднопроходимую".

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По данным Института изучения войны (ISW), в 2024 году Россия захватила около 4200 квадратных километров украинской территории, значительная часть которой находится в Донецкой области. Это позволило оккупантам выйти к стратегическому шоссе на Днепропетровщине, угрожая отрезать украинские силы в Покровске. Таким образом, украинские защитники оказываются под давлением по двум направлениям.

"Они пытаются получить как можно больше территории, чтобы в случае истощения своих сил иметь козыри для переговоров", — резюмировал Черняк.

Напомним, что по подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области). Это означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по приграничным общинам с территории Донбасса.