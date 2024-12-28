Оккупанты прощаются с родными перед штурмами: офицер "Азова" рассказал о ситуации в Торецке

Оказывающиеся в плену российские штурмовики утверждают, что российское командование "бросает их на убой".

Враг продолжает штурмовать Торецк. Российские штурмовики, участвующие в боях, в основном состоят из нарушителей дисциплины.

Об этом сообщил офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины "Улитка" в эфире телемарафона.

"Враг действует пехотными малыми группами, пробует продвигаться по окрестностям и применяет технику. Вчера буквально приезжал БТР с врагом и был уничтожен благодаря слаженной работе подразделений. Поэтому, ничего не меняется", - отметил офицер "Азова".

Относительно мотивации российских оккупантов, участвующих в штурмах на этом направлении, то большинство личного состава противника составляют нарушители дисциплины.

"Последний наш штурм - это были войска, которые уже имели прецеденты в армии. То есть, наркоманы и злоупотребляли алкоголем - нарушали дисциплину. Это вот такие войска. Каждый раз они бывает отписывают своим родителям, родным, женам, что они идут в последний раз, делайте что-то и достаньте меня отсюда. Это от безысходности уже, их просто засылают", - заявил военный.

Он также отметил, что последние российские пленные сдаются добровольно.

"Уже есть случаи, когда они выходят с белыми флажками. То есть, никакого желания воевать у них уже нет. К тому добавлю, что последний пленный говорил, что у них забрали уже всех, даже из больницы. То есть, это уже личный состав, который был ранен до этого", - добавил офицер "Азова".

Большинство российских штурмовиков, которые оказываются в плену, утверждают, что российское командование "бросает их на убой".

"Если я не ошибаюсь, генералы РФ уже доложили, что они выполнили задачи, которые поставлены были их государством. Скажу так, штурмовики, которые попадают к нам в плен, совсем другого мнения об этом всем. Говорят, что их бросают на убой, что им еще далеко до выполнения той задачи, которая была поставлена", - отметил военный.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что может повлиять на темпы атак армии РФ на фронте.

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