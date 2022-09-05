Оккупанты прошлые сутки били по Харьковской области: погибла женщина, еще восемь человек ранены

За прошедшие сутки российские оккупанты интенсивно обстреливали мирное население городов и сел Изюмского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковщины. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, производственные объекты, возникали пожары.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

4 сентября, около 18:30, в результате ракетного удара оккупантов три человека пострадали в Новобаварском районе города. Ракета попала в землю, однако взрывная волна повредила частные домовладения и 10-этажный многоквартирный дом.

В Богодуховском районе погибла 58-летняя женщина, спасатели деблокировали тело из-под завалов дома. В Изюмском районе пострадали 72-летняя женщина и трое мужчин 61, 70 и 66 лет. В Харьковском районе ранен мужчина 67 лет.

На линии столкновения враг продолжает обстреливать позиции ВСУ из реактивной и ствольной артиллерии, использует авиацию. В районе населенных пунктов Семеновка и Купянск оккупанты понесли серьезные потери в живой силе и технике. Кроме того, точным ударом ВСУ уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Напомним, российская армия в ночь на 5 сентября атаковала Никополь из тяжелой артиллерии.

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