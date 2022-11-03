Оккупанты просили свое командование выйти из Херсона, но им не разрешили: эксперт рассказал, что теперь грозит захватчикам

В Херсоне сосредоточено очень большое количество русских вояков. После того, как им не разрешили выйти из Херсона, оккупантов ждет окружение или разгром.

Российские военные просили у высшего командования разрешения на выход из Херсона, однако не получили его. Теперь оккупанты находятся под угрозой окружения или разгрома.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ.

"Я не могу этого подтвердить точно, но была информация о том, что российские военные спрашивали разрешение на возможное отступление из Херсона для того, чтобы не подвергать слишком большую группировку окружающим или разгрому", — говорит Рахманин.

При этом он отмечает, что на правом берегу Херсона действительно сосредоточено большое количество людей: подразделений, батальонно-тактических групп воздушно-десантных войск и т.д.

"То есть квалифицированный мотивированный ресурс, который может им (российскому командованию – ред.) понадобиться на другом направлении в другое время. Поэтому они не хотели бы им рисковать. Но они разрешения на отход из Херсона не получили", — говорит Рахманин.

При этом нардеп отмечает, что Херсон — это единственный областной центр, захваченный оккупантами. Поэтому россияне не могут просто так покинуть город.

"Несмотря на все их усилия, они ни одного другого областного центра и вообще ни одного большого города, кроме Мариуполя, фактически не захватили. Они не могут себе позволить такой роскоши как выход из Херсона. Тем более без боя", — говорит Рахманин.

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Андрей Рыженко. Он подчеркнул, что для Путина крайне важно удержать Херсон, потому что это единственный областной центр, который оккупанты смогли захватить с 24 февраля.

Напомним, российские войска планируют перебросить свою артиллерию на левый берег Днепра в Херсонской области, поэтому оккупанты устроили принудительную "эвакуацию" гражданских — чтобы они не передавали информацию ВСУ.

Олешковский городской голова Евгений Рыщук считает, что российские оккупационные войска планируют превратить временно захваченную Олешковскую территориальную общину Херсонской области в плацдарм для ведения боевых действий.

Тем временем оккупанты очевидно задумали провокацию — 3 ноября из здания Херсонской областной государственной администрации исчез российский флаг.

Следует отметить, что ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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