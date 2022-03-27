Оккупанты просят еду: какая ситуация во временно оккупированной Музыковке

В деревне много неразорванных снарядов.

Во временно оккупированной Музыковке за последнюю неделю как минимум еще плюс шесть неразорванных снарядов. Есть снаряд, который находится между изгородью и газовой трубой. Российские военные курсируют по селу, одни ходят по домам и просят еду, а другие раздают так называемую "гуманитарную помощь".

О ситуации в обществе по состоянию на 27 марта сообщила в Facebook секретарша Музыковского сельского совета Людмила Погребная.

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“Восточное и Загоряновка без света и воды. Херсоноблэнерго во время ремонта в Солнечном и Богдановке осмотрели разбитую подстанцию "Восточное". Ремонт пока невозможен”, — написала она.

Напомним, в Музыковке погиб местный житель – взорвался на мине. На территории общины обнаружили восемь неразорванных снарядов. Повреждены как минимум 16 домов.

На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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