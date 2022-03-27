Оккупанты просят еду: какая ситуация во временно оккупированной Музыковке

В деревне много неразорванных снарядов.
Во временно оккупированной Музыковке за последнюю неделю как минимум еще плюс шесть неразорванных снарядов. Есть снаряд, который находится между изгородью и газовой трубой. Российские военные курсируют по селу, одни ходят по домам и просят еду, а другие раздают так называемую "гуманитарную помощь".
О ситуации в обществе по состоянию на 27 марта сообщила в Facebook секретарша Музыковского сельского совета Людмила Погребная.
“Восточное и Загоряновка без света и воды. Херсоноблэнерго во время ремонта в Солнечном и Богдановке осмотрели разбитую подстанцию "Восточное". Ремонт пока невозможен”, — написала она.
Напомним, в Музыковке погиб местный житель – взорвался на мине. На территории общины обнаружили восемь неразорванных снарядов. Повреждены как минимум 16 домов.
На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.
Читайте также: