Оккупанты провели ротацию своих подразделений возле Марьинки: их к боям готовили всего две недели.

Российское командование перебросило в Марьинку Донецкой области так называемые штурмовые подразделения вместо двух десантных частей, которые вывели на ротацию.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Вместо этого зашли штурмовые подразделения Z так называемые. На сегодняшний день начали по принципу "Вагнера" набирать в штурмовые подразделения людей с уголовным прошлым. Существует отдельный устав для этих подразделений, который определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют. Почему? Для того чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав", — рассказал спикер.

По словам Дмитрашковского, согласно враждебным документам, на подготовку штурмовых рот российское командование выделяет максимум две недели.

"К нам попали некоторые документы, а именно "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там отмечено, что на подготовку данных подразделений выделяется 10-15 дней. Это мало, чтобы подготовить качественно для формирования коллектива, который будет работать слаженно. Но в России даже не ведут учет людей, погибших в этих подразделениях", — добавил он.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска пытаются захватить Марьинку в Донецкой области. Впрочем, армия Российской Федерации испытывает истощение сил и средств.

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