Оккупанты проводят "фильтрацию" в селах Луганщины из-за подозрений в помощи ВСУ – ОВА

Россияне заблокировали село Половинкино в Луганской области для проведения "фильтрационных мероприятий", причиной стали успешные попадания ВСУ по позициям россиян — местное население обвиняют в помощи украинским военным.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

По информации ОВА, в результате рейда в оккупированный Луганск захватчики вывезли уже 30 жителей Половинкино.

В ОВА также рассказали, что Луганск уже называют "городом-госпиталем" из-за количества раненых россиян, которых в последнее время завозят в город на лечение.

"Медицинские учреждения и другие учреждения переполнены искалеченными россиянами из разных уголков государства-агрессорки. Общаются они на разных языках, ранения получили за одно и то же – за попытку захватить территорию нашей страны", — говорится в сообщении.

Ситуация в Луганской области

Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что города Кременная, Сватово сейчас в приоритете, когда речь идет о всеобщей деоккупации Луганщины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что после освобождения Кременной в Луганской области для украинских военных могут открыться сразу два направления. Город является важным стратегическим населенным пунктом.

В Луганской области при въезде в с. Невское 31 декабря под обстрел попали полицейские и волонтеры, которые увозили местным жителям продукты и новогодние подарки.

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