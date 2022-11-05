Оккупанты проводят минирование на левобережье Днепра — ОК "Юг" о текущей ситуации

Обстановка в южнообузском операционном районе остается сложной и напряженной.

Армия Российской Федерации продолжает терроризировать население тыловых и освобожденных регионов обстрелами, ракетными ударами и атаковать дронами-камикадзе.

Об этом говорится в сведении ОК "Юг" в Facebook.

"Враг ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. На правобережье осуществляет маневры силами и средствами, обустраивает рубежи обороны, на левобережье — производит заминирование побережья, вывозит население за 15-километровую зону, окапывает технику, обустраивает огневые позиции", - говорится в сообщении.

Атака дронами-камикадзе

Ночью противник применил дроны-камикадзе по южным регионам. Воздушные силы уничтожили шесть "Шахедов" над Николаевщиной, два – над Винницкой областью.

Обстрелы Херсона

Недавно освобожденные населенные пункты Бериславского района Херсонщины враг обстреливал зенитными ракетами системы С-300. Потери и разрушения не зафиксированы.

В минувшую ночь из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии 152-го калибра враг гнал по Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской громад. В результате обстрелов в Никополе возникли два пожара, повреждены около полутора десятков многоэтажных и частных жилых домов, четыре хозяйственные постройки, газопровод. Также изуродовано здание учебного заведения, повреждены производственные мощности, имущество промышленного и транспортного предприятий, другие гражданские объекты. Пострадавших и погибших нет.

В течение ночи ракетчики и артиллеристы ВСУ наносили удары по позициям врага, логистическим центрам, районам сосредоточения живой силы и техники рашистов. Выполнено более 70 огневых задач.

"В результате очередного результативного огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и требуют ремонта. Подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Неподалеку Нововасиловки Николаевской области уничтожены шесть топливозаправщиков противника. Остальные потери врага дознаются", — сообщает ОК "Юг".

Зенитниками противовоздушной обороны также уничтожены на Бериславщине два ударных вражеских вертолета Ка-52.

Ситуация в Черном море

Корабельная группировка России в Черном море насчитывает семь кораблей и катеров, которые находятся на дежурстве и маневрируют вдоль побережья Крыма. В готовности к применению ракетного вооружения находится один носитель крылатых ракет с восемью "Калибрами" на борту.

Враг также продолжает тактику разноплановых маневров на оккупированных территориях, пытаясь создать впечатление отступления с некоторых территорий. Над подконтрольной Украине территорией угрожает применение ракетных ударов, дроновых атак и обстрелов оружием достижения.

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