Оккупанты проводят на Донбассе тренировки для повышения боевой готовности — украинская разведка

Со вчера, 15 ноября, оккупационные власти начали военное сборы на Донбассе.

Командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность в Донбассе. С 15 ноября русские оккупационные войска приступили к военным сборам. В настоящее время с призванными проводят тренировки для повышения боевой готовности.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты приступили к проведению очередного сбора военнообязанных запаса. С призванными на собрание организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировкам по боевой готовности", — говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов опрокинуть спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией. В ФСБ России оправдывают наращивание войск у украинской границы якобы "недружественными шагами Украины".

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