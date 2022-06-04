Оккупанты проводят набор и подготовку наемников, которые хорошо говорят на украинском

На Запорожье оккупанты проводят набор и подготовку наемников, хорошо владеющих украинским языком.
Набирают будущих диверсантов из числа жителей и бывших жителей оккупированных территорий.
Об этом сообщает Пологовская община в Телеграмме.
"Командование оккупационных войск проводит мероприятия по активизации проведения разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим временно занятым областей, хорошо владеющих украинским языком", — говорится в сообщении.
Напомним, на территории временно оккупированного юга Украины активизируются украинские партизаны. В частности, в телефонном разговоре, который перехватили военные разведчики, жительница захваченного Мелитополя рассказывает российскому военному о ситуации в курортной Кирилловке.
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