Оккупанты проводят разведку беспилотниками: Генштаб — о ситуации на Харьковском направлении

Российские оккупанты на Харьковском направлении провели разведку беспилотниками.
Также россияне постоянно обстреливают линию разграничения.
Об этом 7 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"На Харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационных ударов у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты в воскресенье, 7 августа, массированно обстреляли Донецкую область. Из-за обстрелов в регионе погибли четыре человека, еще шесть человек получили ранения.
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