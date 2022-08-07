Оккупанты проводят разведку беспилотниками: Генштаб — о ситуации на Харьковском направлении

Также россияне постоянно обстреливают линию разграничения.

Об этом 7 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационных ударов у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты в воскресенье, 7 августа, массированно обстреляли Донецкую область. Из-за обстрелов в регионе погибли четыре человека, еще шесть человек получили ранения.

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