Оккупанты проводят разведку и пытаются наступать: ситуация в Донецкой и Луганской областях

Российские оккупанты продолжают наступать в Донецкой и Луганской областях.
Враг перебрасывает свои войска и пытается установить контроль над несколькими населенными пунктами.
Об этом 29 апреля говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
"На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры к продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы, группировка оккупантов усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса", — говорится в сообщении.
В Мариуполе оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь".
"На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял переброску части подразделений из Мариупольского на Кураховское направление", — отметили в Генштабе.
Также противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск.
"С целью уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10. Продолжает терять эту разведывательную технику", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты продолжают пытаться наступать в восточных и южных регионах Украины.
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