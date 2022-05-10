Оккупанты проводят штурмовые действия в районе "Азовстали" — Генштаб

В Мариуполе противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".
Российские оккупанты при поддержке огня артиллерии и танков проводят штурмовые действия в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 мая в Facebook.
"В городе Мариуполь противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производят штурмовые действия", — говорится в сообщении.
Напомним, что на "Азовстали" находятся более тысячи военных, из них много раненых.
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