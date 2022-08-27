Оккупанты проводят террор, а ВСУ уничтожают их склады и ПВО: какая ситуация на Херсонщине

В Херсонской области из-за повреждений мостов усложнилась логистика российских войск. Кроме того, ВСУ уничтожили склады, технику и средства ПВО захватчиков возле самого Херсона.

В то же время отступать оккупанты не собираются, а также проводят террор среди местных мирных жителей.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Отступать от Херсонщины рашисты не собираются, фиксируется стягивание тяжелой техники в Крым. Но в то же время эксперты фиксируют, что российская армия уже испытывает трудности с оружием", – говорится в заявлении.

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В области захватчики продолжают свой террор и беззаконие. Они вторгаются в дома, грабят, похищают людей. Требуют доносить друг на друга, контролируют, запугивают.

"Сейчас активно давят на родителей, потому что 1 сентября должны обеспечить картинку, что учебный процесс успешно начат. Запугивают штрафами и даже лишением родительских прав тех, кто откажется отправлять школьников в отжатые ими школы. Но открывают учебные заведения в минимальном количестве, например, в Каховке проводят набор только в 3 и 5 школы, как они это называют в "базовые", — сообщил депутат облсовета.

27 августа фиксируются перебои со светом в крупных городах области и непосредственно в Херсоне.

По словам Хланя, местным жителям звонят по телефону и пишут в мессенджеры с манипулятивными соцопросами об их настроениях в отношении России.

"Но настроения наших людей неизменны – ненависть к врагам", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что оккупантам даже приходится вывешивать угрозы в объявлениях. Так, пугают людей, чтобы не срывали триколоры, потому что накажут.

"Но каждый день населенные пункты области просыпаются, а на столбах сине-желтые ленты, украинские символы и плакаты, потому что люди Херсонщины – несокрушимы", – сообщил Хлань.

Напомним, ВСУ уничтожили сделанную из барж переправу оккупантов под Антоновским мостом, которой кичился коллаборант Кирилл Стремоусов.

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