Оккупанты проводят зачистку в Авдеевке: есть ли угроза для других направлений и что в рядах ВСУ

Захватчики, вероятно, будут перебрасывать подразделения на другие направления, но пока для этого прошло слишком мало времени.

Российские войска проводят зачистку в Авдеевке и пытаются проводить определенные наступательные действия на несколько других направлениях.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий сообщил в эфире телемарафона 19 февраля.

Ситуация в зоне ОСГВ "Таврия"

Лыховий сообщил, что в оперативной зоне ОСГВ "Таврия" ситуация контролируемая.

"Противник зализывает раны, пытается проводить определенные наступательные действия на несколько других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак противника уменьшилось. Также несколько уменьшилась активность вражеской артиллерии и авиации", — рассказал представитель Сил обороны.

Он уточнил, что за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия". Это много, как для всего фронта, но меньше, чем в предыдущие дни, обратил внимание Лыховий. Кроме того, зафиксировано 803 вражеских обстрела – вдвое меньше, чем на самой горячей фазе авдеевской оборонной операции.

В то же время стабильно высоким остается применение оккупантами дронов-камикадзе.

"122 удара дронами-камикадзе, которые становятся уже классическим орудием в этой войне. Ракетных ударов за прошедшие сутки в нашей зоне ответственности зафиксировано не было", — сообщил спикер защитников Таврического направления.

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"С логистическими путями сейчас проблем нет. Наши войска отошли на запасные рубежи. Обустроили новую линию обороны, должным образом фортифицированную на нескольких уровнях. У нас есть крепкий тыл, блокировки и окружения сейчас нет", — заверил Лыховий.

В то же время россияне проводят перегруппировку.

"Они достигли своих тактических целей на Авдеевском направлении, проводят зачистку в Авдеевке, потому что это город, значительная территориальная единица. Они, вероятно, будут перебрасывать подразделения на другие направления, но пока прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло", — рассказал спикер ОСГВ "Таврия".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Лыховий: россияне проводят зачистку в Авдеевке

Напомним, по последним оценкам Института изучения войны, сейчас российские войска совершают по меньшей мере три наступательных действия – вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлениях Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; вблизи Роботино на западе Запорожской области.

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