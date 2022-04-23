Оккупанты проводят "зачистку" завалов Драмтеатра в Мариуполе, тела вывозят в Мангуш

К "зачистке" привлечены только командированные работники так называемых "МСЧ ДНР".

В Мариуполе российские оккупанты "зачищают" завалы разбомбленного Драматического театра, найденные тела погибших мирных жителей упаковывают в пластиковые мешки и вывозят в с. Мангуш, где сваливают в траншею.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты продолжают "зачистку" в центре Мариуполя. Сейчас идет зачистка завалов Драматического театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. с.Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею", — написал он.

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По его словам, к "зачистке" от тел погибших мариупольцев привлечены исключительно командированные работники так называемых "МСЧ ДНР" из-за отказа местных жителей в участии в подобных работах.

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под Драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне вновь превратили центр Мариуполя", – заявил он.

Напомним, 16 марта российская армия сбросила бомбу в центре Мариуполя и уничтожила драматический театр, в котором от войны скрывались сотни людей.

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