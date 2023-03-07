Оккупанты прячут ПВО среди мирных жителей — Гуменюк о ситуации на Херсонщине

Российские военные на временно оккупированном левобережье Херсона пытаются маневрировать и рассредоточивать свои силы, в частности, прикрываясь мирным населением, из-за успешной работы Вооруженных сил Украины.

Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о текущей ситуации на временно оккупированной части Херсонщины.

"Пока мы наблюдаем, что враг пытается маневрировать, рассредоточивать свои силы и средства, поскольку наша результативная контрбатарейная работа за прошедшие двое суток была убедительной. Враг еще раз лишился танка, состава боеприпасов, нескольких лодок, которые они перед этим обустроили для высадки диверсионно-разведывательных групп на островах. Мы также сократили им войско на 12 оккупантов.Поэтому они сейчас выискивают способы спрятать среди мирных жителей свои силы ПВО, склады с боеприпасами и сосредоточение сил и средств — техники, личного состава так, чтобы не быть пораженными", — рассказала она.

Гуменюк также отметила, что оккупанты за минувшие сутки, обстреливая Херсонщину, убили одного гражданского человека и ранили пятерых на правом берегу. Они использовали дроны, к которым привязывают разрывные гранаты.

"Это новая тактика врага, которую они применяют, когда чувствуют, что мы вытесняем их с левого берега. Враг пытается убеждать мирное население выезжать вместе с ними и оккупационными властями в направлении Крыма для того, чтобы повысить плотность населения в тех районах, куда они переезжают, чтобы чувствовать себя более защищенными", – резюмировала она.

Напомним, Гуменюк объяснила, почему оккупанты изменили тактику и теперь атакуют Украину с севера.

Читайте также: