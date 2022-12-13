Оккупанты прячут свое преступление: драмтеатр в Мариуполе, где погибли сотни людей, огородили баннерами (фото)

Под завалами драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек.

Мариупольский городской совет опубликовал фото из оккупированного Мариуполя, на которых видно, как оккупанты "спрятали" руины уничтоженного ими драматического театра, огородив здание баннерами с портретами русских писателей.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Но невозможно никакими декорациями скрыть военное преступление. Здание остается разрушенным. Под его обломками погибло очень много мариупольцев. Драмтеатр стал настоящим символом ужаса и боли, которые пережили мариупольцы. Сотни убитых, среди которых десятки детей… Убиты сброшенными на здание авиабомбами. где прятались мариупольцы, там, где была надпись "ДЕТИ". Но это не остановило российских оккупантов и они цинично ударили по укрытию...", — говорится в сообщении.

Фото: Мариупольский городской совет

Удар россиян по драмтеатру в Мариуполе

16 марта 2022 года Россия сбросила бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. В здании скрывались те мариупольцы, которые потеряли жилье из-за обстрелов русской армии.

Только в апреле российские оккупанты начали "зачистку" завалов драмтеатра в Мариуполе, тела вывозили в Мангуш.

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