Оккупанты прячут свое преступление: драмтеатр в Мариуполе, где погибли сотни людей, огородили баннерами (фото)

Под завалами драматического театра в Мариуполе погибли около 300 человек.
Мариупольский городской совет опубликовал фото из оккупированного Мариуполя, на которых видно, как оккупанты "спрятали" руины уничтоженного ими драматического театра, огородив здание баннерами с портретами русских писателей.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
"Но невозможно никакими декорациями скрыть военное преступление. Здание остается разрушенным. Под его обломками погибло очень много мариупольцев. Драмтеатр стал настоящим символом ужаса и боли, которые пережили мариупольцы. Сотни убитых, среди которых десятки детей… Убиты сброшенными на здание авиабомбами. где прятались мариупольцы, там, где была надпись "ДЕТИ". Но это не остановило российских оккупантов и они цинично ударили по укрытию...", — говорится в сообщении.
Удар россиян по драмтеатру в Мариуполе
16 марта 2022 года Россия сбросила бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. В здании скрывались те мариупольцы, которые потеряли жилье из-за обстрелов русской армии.
Только в апреле российские оккупанты начали "зачистку" завалов драмтеатра в Мариуполе, тела вывозили в Мангуш.
Читайте также:
- Россия уже 9 месяцев убивает мирных украинцев: самые масштабные атаки оккупантов
- "После взрыва были слышны крики и стоны, а мой ребенок молчал" — жительница Мариуполя об обстреле Драмтеатра
- Андрей Бедняков показал довоенный новогодний Мариуполь и признался, по чему скучает больше всего