Оккупанты прячутся по подвалам и накапливают силы: военный рассказал о ситуации в Волчанске

По словам спикера ОТУ "Харьков" в подземных коммуникациях Волчанска оккупанты "часто находят свою смерть".

Подразделения российской оккупационной армии на территории города Волчанск на Харьковщине пытаются укрыться от ударов Сил обороны Украины по подвалам предприятий и жилых домов. Под землёй они надеются накопить личный состав и ресурсы.

Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Волчанск – это довольно большой город, большая агломерация, и там есть и предприятия, и немало жилых домов. Каждое предприятие, как и жилые дома, имеют значительные подвальные помещения. Россияне их там пытаются дооборудовать и использовать в своих целях. В первую очередь для накопления личного состава и логистического обеспечения", – пояснил он.

Спикер отметил, что украинские защитники достают врага и под землей, но отказался разглашать подробности.

"Останавливаться на этом, что мы делаем, не стал бы, потому что не нужно врагу знать, каким образом мы его уничтожаем, но скажу одно: в этих подвалах, в этих подземных коммуникациях россияне часто находят свою смерть", — отметил военный.

Шамшин добавил, что с наступлением теплой погоды оккупанты пытаются активизировать логистику. Но весенняя слякоть и бездорожье пока затрудняют передвижение личного состава и тяжелой техники.

Напомним, Россияне пытаются форсировать реку Оскол на Харьковщине. Сейчас применять технику на контролируемом Украиной берегу Оскола оккупанты не могут, поэтому внедряют "достаточно интересную" тактику использования дронов.

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