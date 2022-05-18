Оккупанты прячутся в школах и ведут оттуда обстрелы — СБУ

Оккупанты прячутся в школах и ведут оттуда обстрелы — СБУ

СБУ удалось получить доступ к телефону одного из россиян, который отправляет родственникам в Челябинск селфи из школы в Херсонской области.

Российские оккупанты прячутся в гражданских объектах и ведут оттуда обстрелы. Захватчики используют помещения украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи.

Об этом свидетельствуют фото с телефонов россиян, сообщает Служба безопасности Украины.

Российская пропаганда распространяет фейки, что якобы украинские защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских.

Но фотодоказательства по телефону захватчика, который удалось сломать СБУ, развенчивают российские мифы.

На фото – военнослужащий 23-го отряда специального назначения Росгвардии (с дислокацией в российском Челябинске) Сергей Дидыкин. Он систематически отсылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в г. Белозерка Херсонской области.

"Вместо кичливости советуем оккупанту почитать школьные учебники истории — в них описано немало преступлений России за последнее столетие, о которых не упоминают на росТВ", — отметили в СБУ.

Ранее СБУ в очередной раз перехватила телефонный разговор российских оккупантов с членами их семей. Один из солдат РФ рассказывает жене, что войска России без колебаний расстреливают мирное население, пытающееся вырваться из временно оккупированных территорий.

Также СБУ перехватила очередной разговор российского оккупанта с женой, где рассказал, как солдаты убивают украинских матерей на глазах у их детей. Женщина же поддержала такие действия российских военных.

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