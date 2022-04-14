Оккупанты психологически давят на военных и местных: Генштаб о ситуации на Харьковщине

Оккупанты психологически давят на военных и местных: Генштаб о ситуации на Харьковщине

Оккупанты давят на украинцев, чтобы те прекратили сопротивляться.

На Харьковском направлении российские оккупанты развернули подразделение информационно-психологических операций, целью которого является давление на украинцев и защитников.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 14 апреля.

"На Слобожанском направлении оккупанты проводят разведку вероятных направлений наступления, наращивают систему разведки и медицинского обеспечения. Продолжается пополнение запасов. Продолжается частичная блокировка и обстрелы города Харькова. В городе Белгород враг развернул подразделение информационно-психологических операций вооруженных сил с целью давление на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Цель — деморализация и прекращение сопротивления. Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвинково", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты пытаются завершить свою подготовку к новому наступлению на Украину.

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