Оккупанты психологически давят на военных и местных: Генштаб о ситуации на Харьковщине

Оккупанты давят на украинцев, чтобы те прекратили сопротивляться.
На Харьковском направлении российские оккупанты развернули подразделение информационно-психологических операций, целью которого является давление на украинцев и защитников.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ 14 апреля.
"На Слобожанском направлении оккупанты проводят разведку вероятных направлений наступления, наращивают систему разведки и медицинского обеспечения. Продолжается пополнение запасов. Продолжается частичная блокировка и обстрелы города Харькова. В городе Белгород враг развернул подразделение информационно-психологических операций вооруженных сил с целью давление на подразделения сил обороны Украины и гражданское население Харьковской области. Цель — деморализация и прекращение сопротивления. Оккупанты продолжают подготовку к активным действиям в районах населенных пунктов Славянск и Барвинково", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты пытаются завершить свою подготовку к новому наступлению на Украину.
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