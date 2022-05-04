Оккупанты пытались "демилитаризовать" памятник самолету на Днепропетровщине, но не попали ракетой (фото)

Оккупанты пытались "демилитаризовать" памятник самолету на Днепропетровщине, но не попали ракетой (фото)

Российские оккупанты вечером 3 мая пытались уничтожить памятник советскому самолету на Днепропетровщине, однако ракета ударила рядом и разбилась вдребезги.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Операция "демилитаризация". Ракета орков накануне вечером попала рядом с этим памятником советскому самолету. Памятник так и стоит. Ракета вдребезги", — написал он.

Напомним, вечером 3 мая российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине. Повторные атаки в течение ночи не зафиксированы. Какая ситуация в городе и области, рассказал глава областного совета Николай Лукашук.

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