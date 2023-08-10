Оккупанты пытались идти в наступление на некоторых участках фронта: свежие данные Генштаба

ВСУ отразили все атаки.
На фронте за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны страны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация не претерпела существенных изменений.
На Запорожском направлении агрессор совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области.
На Купянском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.
На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.
Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по зенитно-ракетному комплексу и еще один по логистическому хабу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, боеприпасы, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект врага.
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