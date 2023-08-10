Оккупанты пытались идти в наступление на некоторых участках фронта: свежие данные Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны страны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация не претерпела существенных изменений.

На Запорожском направлении агрессор совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по зенитно-ракетному комплексу и еще один по логистическому хабу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, боеприпасы, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект врага.