Оккупанты пытались наступать на нескольких участках на Бахмутском направлении, но без успеха – Генштаб

Армия страны-агрессорки России сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей.

Оккупанты пытались наступать на нескольких участках на Бахмутском направлении. Захватчики вели штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево. Русские успеха не имели и отошли.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 13 августа.

На Бахмутском направлении артиллерия и танки русской армии поражали районы Временного Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара.

Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлении, продолжаются боевые действия. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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