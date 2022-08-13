Оккупанты пытались наступать на нескольких участках на Бахмутском направлении, но без успеха – Генштаб

Армия страны-агрессорки России сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей.
Оккупанты пытались наступать на нескольких участках на Бахмутском направлении. Захватчики вели штурмовые действия в направлениях Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево. Русские успеха не имели и отошли.
Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 13 августа.
На Бахмутском направлении артиллерия и танки русской армии поражали районы Временного Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара.
Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлении, продолжаются боевые действия. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Читайте также :
- Пять ударов украинской авиации: 46 мертвых россиян и уничтожена техника
- Почему Путин проглотил взрывы в Крыму: объяснение Пионтковского
- Арестович рассказал, почему оккупанты не смогут взять Бахмут и Северск