Оккупанты пытались продвигаться на Славянском направлении, однако получили "на орехи" и отошли

Россияне на Славянском направлении обстреляли из разного вооружения районы девяти населенных пунктов.

Оккупанты из разного вооружения, в том числе из танков и реактивной артиллерии, обстреляли на Славянском направлении районы девяти населенных пунктов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха. Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям наших военных завершились крахом и бегством", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что СБУ установила предателей, которые помогли похитить зерно из Херсона и Запорожья.

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