Оккупанты пытались продвигаться в районах восьми населенных пунктов — Генштаб

Украинские Силы обороны удерживают занятые позиции и не дают оккупантам продвинуться в глубь нашего государства.

Российские оккупанты пытались продвигаться в районах восьми населенных пунктов. Однако получили "на орехи" от украинской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, оккупанты пытались продвигаться в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более восьми ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях. Подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один вертолет, БпЛА и пять крылатых ракет”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника.

“Огневое поражение потерпели шесть пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня. Уничтожены три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. В зону поражения попали девять средств противовоздушной обороны. Результаты уточняются. Одновременно уничтожена техника радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонная и паромная переправы, восемь складов боеприпасов разного уровня, что значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий”, — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2.

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