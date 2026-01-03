ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
653
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты пытались проникнуть в тыл через газовую трубу: в ВСУ рассказали подробности

Попытка обойти позиции ВСУ через газовые коммуникации провалилась

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Украинские военные уничтожили значительное количество личного состава противника, который пытался проникнуть в тыл ВСУ через газовые коммуникации.

Об этом рассказал военнослужащий 77-й отдельной бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире телеканала КИЕВ24.

По его словам, в полосе ответственности бригады врага удается уничтожать стабильно и в больших количествах. Недавно противник предпринял очередную попытку скрытого прорыва, используя газовую инфраструктуру в районе населенного пункта Новоплатоновка.

«Они нашли газовые коммуникации — там есть газораспределительная станция — и пытались по трубе выползти нам в тыл. Сначала несколько человек пробовали, разведывали ситуацию, а потом пошли уже большим количеством», — сообщил военный.

Украинская разведка заметила необычную активность врага, несмотря на то что визуально противника не было видно. После обнаружения выхода из трубы защитники организовали засаду.

«Когда враг ушел уже большим количеством личного состава, его там горячо встретили. За один день было уничтожено очень много личного состава противника», — подытожил Виктор Петрович.

