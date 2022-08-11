Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ к югу от Бахмута — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Бахмутском направлении.
На Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 11 августа.
В частности, противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах Бахмута, Константиновки, Белогоровки, Веселой Долины, Зайцева, Яковлевки, Кодемы и Курдюмовки.
Захватчики использовали авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спирного, Бахмута, Соледара и Зайцево.
Россияне, штурмовыми действиями, пытались прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и принудили к бегству.
Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Авдеевки и Марьинки.
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