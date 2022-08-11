Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ к югу от Бахмута — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 11 августа.

В частности, противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах Бахмута, Константиновки, Белогоровки, Веселой Долины, Зайцева, Яковлевки, Кодемы и Курдюмовки.

Захватчики использовали авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спирного, Бахмута, Соледара и Зайцево.

Россияне, штурмовыми действиями, пытались прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и принудили к бегству.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Авдеевки и Марьинки.

Читайте также: