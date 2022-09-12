Оккупанты пытались прорваться в районах шести населенных пунктов, но получили по зубам от ВСУ

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

“В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила семь ударов – поражено пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники, уничтожены две позиции средств противовоздушной обороны противника. За текущие сутки, в результате огневого воздействия, подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления разного уровня и районы сосредоточения живой силы противника”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что украинские военные также накрыли огнем вражеские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Напомним, что Россия обстреляла густонаселенный жилой массив Харькова.

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