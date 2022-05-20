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Оккупанты пытались прорваться в Запорожской области — Генштаб

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Оккупанты пытались прорваться в Запорожской области — Генштаб

Фото: Getty Images

Российские оккупанты пытались прорваться в Запорожской области. Однако ВСУ нанесли им разрушительные удары и враг, понеся потери, был вынужден отступить.

Оккупанты накрыли из реактивной и ствольной артиллерии и минометов инфраструктуру и мирные дома на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Об этом отчитываются в Генштабе ВСУ.

Также противник на указанном направлении вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка ВСУ нанесли мощный удар оккупантам. В результате россияне понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Напомним, оккупанты окапываются на территории РФ и оттуда обстреливают украинские села.

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