Оккупанты пытались прорваться в Запорожской области — Генштаб

Российские оккупанты пытались прорваться в Запорожской области. Однако ВСУ нанесли им разрушительные удары и враг, понеся потери, был вынужден отступить.
Оккупанты накрыли из реактивной и ствольной артиллерии и минометов инфраструктуру и мирные дома на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Об этом отчитываются в Генштабе ВСУ.
Также противник на указанном направлении вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка ВСУ нанесли мощный удар оккупантам. В результате россияне понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
Напомним, оккупанты окапываются на территории РФ и оттуда обстреливают украинские села.
Читайте также: