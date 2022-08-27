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Оккупанты пытались штурмовать Дементиевку на Харьковщине, но после встречи с ВСУ в панике накивали пятками

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Оккупанты пытались штурмовать Дементиевку на Харьковщине, но после встречи с ВСУ в панике накивали пятками

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В субботу, 27 августа, путинские солдаты безуспешно пытались штурмовать Дементиевка Дергачевской общины Харьковской области.

Однако оккупанты получили отпор ВСУ и отошли на свои позиции. Добавим, что Дементиевка раньше была под оккупацией россиян, но в мае украинским военным удалось освободить от захватчиков.

О ситуации на северных и восточных границах сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементиевка, Борщева, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалиевка, Лебяже и Пришиб. Авиация противника ударила возле Мосьпанова и Залимана. Ракетные удары получили районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения россиянам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

"На Северском направлении враг, целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны, обстрелял районы Толстодубового, Свободного и Шевченковского Сумской области", — сообщили украинские военные.

Напомним, по имеющейся информации украинской разведки, глава Кремля Путин, подписав указ об увеличении количества армии, хочет перебросить на войну в Украину еще ориентировочно 90 000 военнослужащих.

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