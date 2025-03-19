Оккупанты пытались штурмовать на правом берегу Оскола – детали от Нацгвардии

Кроме того, 15 марта россияне пытались прорвать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра.

Российские оккупанты пытались штурмовать украинские позиции на правом берегу реки Оскол, которая является естественным рубежом от врага на Харьковщине.

Об этом рассказал в комментарии LIGA.net представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

На штурм россияне бросили группы пехоты численностью пять-семь человек. Однако попытки оказались неудачными. После потерь противник отступил.

Часов Яр

15 марта россияне пытались прорвать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра. Оккупанты применили более 20 единиц техники, включая боевые машины десанта. Однако наступление было остановлено. Было уничтожено или поражено минимум 10 единиц техники окупантов, есть потери в живой силе.

В то же время, представитель НГУ Музычук отметил, что россияне в последние месяцы редко прибегали к крупным механизированным штурмам с привлечением десятков единиц бронетехники. В общей сложности в январе-феврале подразделения Нацгвардии уничтожали по 80-110 танков и более 300-400 артсистем ежемесячно.

"Это свидетельствует о слаженности и эффективности работы подразделениями БпЛА, даже при постоянных штурмах и численном преимуществе противника. Эта тенденция может продолжаться с акцентом не только на поражение пехоты, но и на точечные удары по бронетехнике и составам", — сказал он.

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