Оккупанты пытались штурмовать остров Нестрига: в ВСУ рассказали детали

Российские войска в течение суток дважды пытались штурмовать остров Нестрига в Херсонской области. То, что ВСУ вернули его под свой контроль – очень важно.

Об этом во время телемарафона сообщил спикер Сил обороны пивдня Дмитрий Плетенчук.

По его словам, территорию острова сложно назвать плацдармом.

"Представьте себе правый берег реки Днепр. Там есть много островков — это такой рыбацкий рай. Эти острова довольно маленькие, хотя Нестрига по своей площади больше, чем два ближайших населенных пункта Кизомис и Громадное", — говорит Плетенчук.

Он объяснил, что Нестрига – последний остров от берега в группе этих островков, потому что фактически дальше уже идет устье реки Днепр.

"Поэтому для нас было очень важно занять эту позицию, потому что для того, чтобы подобраться к нашим населенным пунктам, враг должен преодолеть открытую площадь, то есть реку. А там, конечно, они гораздо уязвимее", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщалось, 28 апреля ВСУ взяли под контроль остров Нестрига. Он расположен в Херсонской области — в дельте Днепра на территории Белозерского района. Остров долго оставался серой зоной.

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