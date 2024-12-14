Оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ с помощью "Жигуля" и гольф-кара (видео)

Украинские военные показали кадры уничтожения вражеских сил.
Оккупанты снова пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на Запорожском направлении. Для этого они использовали старый "Жигуль" и гольф-кар.
Об этом сообщила пресс-служба бригады "Спартан".
"Операторы аэроразведки бригады "Спартан" быстро обнаружили этот отчаянный, но неудачный манёвр врага", — говорится в сообщении.
После идентификации целей бойцы рПТКР, артиллеристы и операторы FPV-дронов уничтожили транспорт и ликвидировали пехоту противника.
Напомним, ГУР уничтожило истребитель Су-30 и три локомотива в России.
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