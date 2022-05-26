"Оккупанты пытались штурмовать Северодонецк, но выхватили люлей": Арестович сообщил о возможном захвате Лимана

Российские войска в течение 26 мая безуспешно пытались прорываться к трассе Бахмут-Северодонецк и штурмовать сам Северодонецк. В то же время, по данным, нуждающимся в подтверждении, украинские войска потеряли контроль над городом Лиман Донецкой области.

Украинские войска держатся и даже наносят контрудары из артиллерии. Но сохраняется угроза оперативного окружения Северодонецка.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Сегодня – день безуспешных попыток прорываться к трассе Бахмут-Северодонецк у россиян. Они героически там ходили в атаки на широком фронте. И справа пытались, и слева обойти, и так, и этак, от Попасной в основном наступая. Выхватили люлей и до трассы не дошли", – рассказал Арестович.

"Есть такой жуткий слушок, что вроде бы они даже поставили там какой-то блокпост – целых 50 человек, и мы его героически уничтожили. Но я в это, пока не получу точную информацию, не очень верю. Точно знаю, что трассу перерезать не удалось. Правда удалось нам участки от Соледара до Берестового поставить под огневой контроль уже стрелкового оружия, совсем близко – два-три километра, что неприятно, потому что наши грузовички уже не могут там радостно прыгать в Лисичанск и Северодонецк, и вынуждены забирать севернее, и оттуда идти", – рассказал советник главы ОП.

Он также сообщил, что "по непроверенным данным, мы потеряли город Лиман".

"Российская армия, это надо проверить, захватила его. При чем то, как она его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры, правильно организовавшие операцию. И это показывает возросший уровень оперативного управления и тактического умения российской армии", — рассказал Арестович.

Он также описал безуспешные попытки оккупантов захватить Северодонецк.

"Пытались штурмовать Северодонецк. Даже не штурмовать, а с юго-востока проползать вдоль русла реки вверх. С севера заходили и с северо-востока – тоже не получилось, тоже выхватили люлей. Но кроют артиллерией и местами авиацией достаточно сильно", – отметил советник главы президентского офиса.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 26 мая на Лиманском направлении российские войска сосредотачивали усилия на огневом поражении украинских подразделений в районах Озерного и южнее Лимана. Оккупанты также вели наступление в направлениях Северодонецка и Боровского, однако успеха не имели.

Самые трудные бои за Северодонецк и Лисичанск – карта боевых действий

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