Оккупанты пытались штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе — Генштаб

Враг продолжает ракетно-бомбовые удары по городу.
На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 17 апреля.
"Враг продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3", — рассказали в Генеральном штабе.
По данным Генштаба, оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты начали принудительную мобилизацию жителей временно захваченных территорий.
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