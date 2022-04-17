Оккупанты пытались штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе — Генштаб

Враг продолжает ракетно-бомбовые удары по городу.

На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 17 апреля.

"Враг продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3", — рассказали в Генеральном штабе.

По данным Генштаба, оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты начали принудительную мобилизацию жителей временно захваченных территорий.

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