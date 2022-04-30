Оккупанты пытают местных жителей: какая ситуация в Мариуполе 30 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и устанавливают нацистские порядки.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 29 апреля.

Дают камень и заставляют им сдирать татуировки: в Мариуполе оккупанты придумывают новые издевательства в фильтрационных лагерях

Российские оккупанты создали четыре фильтрационных лагеря для мариупольцев, которых депортируют в РФ. В таких лагерях гражданское население города подвергается разнообразным пыткам. Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, украинских госслужащих там бросают за решетку из-за их места работы. Более того, наказывают даже родственников таких людей.

Оккупанты раздают жителям Мариуполя открытки с правилами поведения в городе

Российские оккупанты раздают жителям Мариуполя листовки под названием "Основные вопросы", описывающие установленные захватчиками правила поведения и жизни в городе. В частности, оккупанты утверждают, что все мариупольцы должны проходить обязательную "фильтрацию", которую захватчики называют "верификацией".

Associated Press

Бои за Мариуполь продолжаются: полк "Азов" обнародовал данные о потерях оккупантов в живой силе и технике

Полк "Азов" рассказал о хронике обороны Мариуполя и обнародовал данные об уничтоженной бойцами технике российских оккупантов. Отмечается, что с начала полномасштабного наступления полком "Азов" было убито: по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника (также еще 840 – по неподтвержденным данным). Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3 150 – по неподтвержденным данным).

В Мариуполе оккупанты открывают "банкоматы" и собирают персональные данные

В Мариуполе оккупанты открыли так называемые "банкоматы". Один из таких банкоматов работает в Левобережном районе. Захватчики выманивают персональные данные у оставшихся в Мариуполе людей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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В Мариуполе ужесточаются меры фильтрации: в городе ввели пункты проверки, а въезд усложнили

Чтобы въехать в город, нужно не только иметь бумагу о фильтрации, но и мариупольскую регистрацию или доказательства, что направляешься к родственникам первой линии — родителям или детям. К слову, оккупанты ни впускают, ни выпускают мужчин, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, при наличии "справки" о фильтрации самый простой способ въезда — через село Виноградное. Впрочем, там на въезде большие очереди: усиленная проверка.

Зеленский рассказал о нацистских порядках оккупантов в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе российские оккупанты устроили концлагерь и ведут себя более цинично, чем нацисты 80 лет назад. Порядки оккупантов в Мариуполе несущественно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы.

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В результате бомбардировок завода "Азовсталь" количество раненых превышает 600 человек

Так, 28 апреля враг авиаударами разрушил подземный госпиталь. В результате бетонная конструкция здания упала на раненых защитников. После этого оккупанты и дальше продолжали наносить удары по разрушенному зданию из корабельной артиллерии.

"Они сбросили авиационную бомбу на военный госпиталь и это имеет признаки военного преступления. Количество раненых до этого было 170, а сейчас уже за 600. И это, к сожалению, что мы имеем в течение более 60 суток – город разрушают, несмотря на гражданское население", – сообщил Бойченко во время брифинга.

В Мариуполе выдают новорожденным детям свидетельства "ДНР"

В частности, 23 апреля такой "документ" был дан новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook. Она отметила, что фактически ребенка лишили любого гражданства.

Associated Press

Российские солдаты воруют медицинское оборудование из Мариуполя

В частности, враг вывез из Мариуполя часть уцелевших аппаратов ИВЛ. Они крайне нужны для лечения тяжелобольных COVID-19 пациентов. Только в больницах Мариуполя находилось 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас именно это оборудование российские оккупанты вывозят на свою территорию.

Напомним, в заблокированном Мариуполе погибла спортсменка Алина Перегудова. Ей было 14 лет. Девушка подавала большие надежды в тяжелой атлетике. Алина добилась немалых успехов. Она входила в состав спортсменов-кандидатов сборной Украины.

ТСН пообщалась с телеоператором, которому удалось убежать из оккупированного Мариуполя

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