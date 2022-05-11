Оккупанты пытают взятых в заложники мирных украинцев — Денисова

Захватчики выложили в Сеть видео допроса похищенного ими жителя Олешки в Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксирована пытка с применением электрического тока.
Российские оккупанты пытают взятых в заложники мирных украинцев.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного ими жителя Олешек в Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока", — отметила омбудсмен.
Она подчеркнула, что видео является очередным доказательством военных преступлений РФ.
Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.
Напомним, в Минобороны рассказали о лицемерии международного права, которое может помешать наказать российских убийц и насильников.
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